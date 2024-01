Mercato - PSG : Il dit oui à Paris ? La vérité éclate

Thibault Morlain

Après Lucas Beraldo, qui sera le prochain à rejoindre le PSG en ce mercato hivernal ? Encore à la recherche d’un défenseur central, le club de la capitale ferait le forcing pour Leny Yoro, actuellement au LOSC. D’ailleurs, selon différents échos, le crack français serait très chaud à l’idée de rejoindre le PSG en ce mois de janvier. Mais voilà que la vérité pourrait être quelque peu différente…

A 18 ans, Leny Yoro s’est imposé comme un titulaire aux yeux de Paulo Fonseca au LOSC. Impressionnant en défense central, le grand espoir du football français a d’ores et déjà tapé dans l’oeil de plusieurs cadors dont le PSG. A fond sur le Lillois, le club de la capitale voudrait d’ailleurs le recruter dès ce mercato hivernal, envisageant pour cela un prêt avec obligation d’achat pour convaincre le LOSC. De plus, le PSG pourrait compter sur la volonté de Leny Yoro, qui, selon certains, serait très chaud à l’idée d’intégrer l’effectif de Luis Enrique à Paris.

Mercato - PSG : Mbappé impose une condition pour sa signature https://t.co/dJksNi83XW pic.twitter.com/AE7CqY5T3k — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Intertitre 1Aucune décision prise par Yoro

Mais voilà que ce mardi soir, Le Parisien apporte une version différente de l’état de ce dossier Leny Yoro. En effet, il est alors expliqué que le joueur du LOSC n’a pour le moment fait aucun choix pour la suite de sa carrière. Il n’empêche que le PSG serait bel et bien intéressé par Yoro, Luis Campos le suivant de près en ce mois de janvier. Néanmoins, pour le moment, il n’y aurait aucun contact entre le LOSC et le PSG et aucune réunion ne serait planifiée.

« Il ne partira pas en janvier »