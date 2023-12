Mercato - PSG : Il dit non à Paris et réalise son «rêve» au Real Madrid

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de nouveaux talents, le PSG faisait partie des clubs annoncés sur la piste d’Endrick. Ce dernier, à peine âgé de 17 ans, a finalement fait le choix de s’engager avec le Real Madrid, qu’il rejoindra en juillet prochain lorsqu’il aura atteint la majorité. Un rêve qui deviendra alors réalité pour l’attaquant brésilien.

« Il y a eu un fort intérêt de la part de Chelsea et du Paris Saint-Germain . » Dans un entretien accordé à The Athletic dernièrement, Endrick a confirmé avoir recalé deux grands clubs : Chelsea et le PSG. L’attaquant de Palmeiras prendra finalement la direction du Real Madrid l’été prochain, une fois qu’il aura fêté ses 18 ans et où il retrouvera ses compatriotes Vinicius Jr et Rodrygo.

L'Espagne enrage contre le boss du PSG https://t.co/kgvXdUeFF0 pic.twitter.com/RD55vEY3fs — le10sport (@le10sport) December 24, 2023

« C'est un rêve que j'ai depuis que je suis enfant »

En rejoignant le Real Madrid, Endrick va ainsi réaliser un rêve qu’il a depuis qu’il est enfant. « Si je suis prêt pour le Real Madrid ? Ce sera une grande responsabilité, un grand défi. Je suis très excité à l'idée de jouer avec ce maillot et de pouvoir en profiter avec les supporters. C'est un rêve que j'ai depuis que je suis enfant, celui de faire partie du Real Madrid. Je sais que j'ai encore des défis à relever à Palmeiras et que je dois les relever ou au moins aider mon équipe à être au sommet, mais bien sûr, je pense déjà au Real Madrid », a-t-il confié, dans une interview accordée à Marca .

« J'espère y faire une brillante carrière »