Mercato - PSG : On connaît déjà le successeur de Kylian Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre, laissant un grand vide dans le secteur offensif du club de la capitale. Et pour le remplacer, les dirigeants parisiens détiennent déjà une arme fatale qui fait des prouesses actuellement en prêt, loin du PSG : Xavi Simons.

Prolongera, prolongera pas ? Comme chaque été, le feuilleton Kylian Mbappé va faire couler beaucoup d’encre au PSG, d’autant que le contrat du capitaine de l’équipe de France arrivera à expiration en juin prochain, et il pourrait donc partir libre en direction du Real Madrid ou d’un autre club de son choix. Une perte qui serait évidemment très préjudiciable pour le PSG, tant Mbappé a su se rendre indéboulonnable ces dernières années. Mais un autre crack pourrait alors éclore au Parc des Princes…

Révolution au PSG, le coup de pouce de Luis Enrique https://t.co/dflhrnS5VG pic.twitter.com/mZoyGQ0EQQ — le10sport (@le10sport) December 23, 2023

Enfin l’heure pour Xavi Simons ?

Actuellement prêté sans option d’achat par le PSG du côté du RB Leipzig, Xavi Simons (20 ans) réalise des prouesses de l’autre côté du Rhin, où il comptabilise 6 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le jeune attaquant néerlandais, déjà présenté comme un futur crack, avait été racheté par le PSG l’été dernier avant de s’exiler en prêt, et son profil de neuf et demi pourrait donc parfaitement convenir pour remplacer Mbappé.

Un avenir encore incertain…