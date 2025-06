Mercato - PSG : Il confirme le prochain transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il dispute actuellement la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, le PSG devrait se montrer actif dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le club de la capitale souhaiterait recruter en priorité en défenseur central droitier, capable de venir concurrencer Marquinhos. Et Pierre Ménès confirme le vif intérêt du PSG pour Ilya Zabarnyi, l'international ukrainien de Bournemouth.

Comme chaque été, le PSG devrait se montrer actif sur le marché des transferts, et cette période de mercato va permettre à Luis Enrique de peaufiner un effectif qui a parfaitement fait ses preuves en remportant la Ligue des Champions cette saison. Les besoins sont donc minimes pour le PSG, qui envisagerait de recruter impérativement un défenseur central droitier. D'ailleurs, selon les dernières tendances, la piste menant à Ilya Zabarnyi (22 ans, Bournemouth) serait la mieux engagée pour le PSG.

« Le PSG va certainement prendre Zabarnyi » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès se livre sur le mercato du PSG : « C’est une équipe qui a des certitudes, même si on est en période de mercato et qu’on voit que le PSG va certainement prendre Zabarnyi en défense. Ce que je vois pour le mercato du PSG ? Pas grand-chose, peut-être des doublures capables d’étoffer encore plus cet effectif pour la rotation. Mais des titulaires… », indique Ménès, qui confirme donc le transfert très probable de Zabarnyi au PSG.