Mercato - PSG : Il annonce une révolution en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a opéré à de nombreux changements depuis le début du mercato estival, avec pas moins de onze nouveaux renforts ainsi que des départs majeurs comme celui de Neymar, et peut-être la vente de Marco Verratti à venir dans les prochains jours. Daniel Riolo livre son point de vue sur cette grosse révolution et semble enthousiasmé par ce changement de cap dans le projet.

Ça bouge au PSG cet été ! Milan Skriniar, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Xavi Simons, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos ainsi qu'Ousmane Dembélé ont été recrutés par le club de la capitale, soit au total onze renforts depuis le début du mercato estival, auxquels pourraient venir s'ajouter prochainement Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Le PSG a également été plutôt actif dans le sens des départs, puisque Neymar a été vendu à Al-Hilal (90M€) et Marco Verratti pourrait suivre dans les prochains jours, soit deux éléments majeurs poussés vers la sortie.

Le PSG rêve d'un attaquant, une nouvelle offre va partir https://t.co/JQXw1VyhGb pic.twitter.com/sixNfmJoD9 — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

« Un bordel sans nom »

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo explique que cette révolution était nécéssaire pour remettre le PSG dans le droit chemin : « L'année dernière, le PSG avait parfaitement débuté sa saison. Les médias étaient emballés par l'arrivée de Galtier, un entraineur français. C'était la fête au village. J'étais dans un camp isolé en ayant dit dès le Trophée des Champions qu'avec les trois devants et le milieu proposé, je ne voyais pas comment on pouvait aller loin. C'était un bordel sans nom », indique l'éditorialiste, qui semble donc satisfait des nombreux changements du mercato et annonce une révolution en cours au PSG.

« Il fallait passer à autre chose »