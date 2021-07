Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi aurait déjà choisi son prochain club !

Publié le 18 juillet 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois étant donné qu’il a perdu sa place de titulaire au PSG, Mauro Icardi dispose d’une belle cote en Italie. Et sa préférence se porterait vers l’AS Rome de José Mourinho…

Après un exercice 2019-2020 convaincant en prêt avec le PSG, Mauro Icardi avait été recruté définitivement il y a un an pour 55M€. Mais le buteur argentin a enchainé les galères ces derniers mois, entre pépins physiques ainsi que la montée en puissance de Moise Kean qui lui a pris sa place de titulaire. Icardi envisagerait donc un départ du PSG qui, en quête de liquidités, espère de son côté en tirer un bon prix. Et l’ancien joueur de l’Inter vise un retour en Italie…

Icardi attiré par l’AS Rome

Comme l’a révélé La Repubblica samedi, Mauro Icardi serait emballé par le projet de l’AS Rome. Désormais dirigé par José Mourinho, le club de la Louve envisagerait sérieusement de recruter le numéro 9 du PSG, et Icardi serait même prêt à faire un effort salarial pour débarquer à l’AS Rome cet été. Pour rappel, la Juventus serait également sur les rangs dans ce dossier.