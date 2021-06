Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi, Florenzi, Aurier... Leonardo s’attaque à un chantier XXL !

Publié le 15 juin 2021 à 14h30 par A.C.

Le poste de latéral droit est l’une des préoccupations principales de Leonardo actuellement, avec plusieurs dossiers qui pourraient prendre une nouvelle envergure au cours des prochains jours.

Depuis l’arrivée de QSI, il y a eu des postes souvent très fournis, avec des joueurs de très haut niveau. Mais il y a eu également des éternels problèmes et le couloir droit en est un. Au fil des dernières années, peu de joueurs se sont affirmés à ce poste au Paris Saint-Germain. Il y a eu Christophe Jallet, capitaine et titulaire solide du début du projet qatari, puis Serge Aurier et Daniel Alves. L'été dernier le problème semblait en partie être résolu, puisque Leonardo a réussi à boucler un prêt d’Alessandro Florenzi, titulaire régulier de la Squadra Azzurra. Mais le joueur de l’AS Roma ne semble pas du tout avoir convaincu les supporters, mais également Leonardo, qui s'est rapidement mis en quête d’un remplaçant...

Hakimi s’éloigne du PSG

Ce remplaçant, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, pourrait bien être Achraf Hakimi. Champion d’Italie, le Marocain de 22 ans est tout simplement l’un des plus grands espoirs de la planète au poste de latéral droit. Il est d’ailleurs particulièrement polyvalent, puisqu’il peut jouer à gauche ou même en tant qu’ailier. C’est surtout en piston qu’il a montré toute l’étendue de son talent cette saison à l’Inter, sous les ordres d’Antonio Conte. Tuttosport a annoncé a révélé que le Paris Saint-Germain aurait offert 50M€ plus bonus pour Hakimi, mais l’Inter aurait refusé, réclamant pas moins de 80M€. Depuis cet échec, le PSG n’aurait plus vraiment donné signe de vie et désormais, les médias italiens s’accordent pour dire que Chelsea aurait définitivement pris la main. Les Blues seraient notamment prêts à offrir plus d’argent que le PSG, mais surtout des joueurs pouvant faire pencher la balance, comme Emerson Palmieri.

Florenzi finalement gardé ?

Avec ce nouvel échec qui semble prendre forme, Leonardo aurait donc décidé de se couvrir. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le plan B à Achraf Hakimi pourrait être... Alessandro Florenzi ! Le quotidien explique que l’option d’achat de 9M€ présente dans le contrat du joueur, expire ce 16 juin à minuit. Le Paris Saint-Germain a donc encore le temps de la lever, mais pourrait également attendre pour finalement baisser le prix de Florenzi. La Gazzetta évoque en effet des négociations cruciales entre le PSG et l’AS Roma, qui pourraient permettre à Leonardo de finalement garder l’international italien pour un chiffre inférieur à 9M€. José Mourinho ne semble en effet pas en vouloir à Rome et le directeur sportif Tiago Pinto lui chercherait un club, avec la Juventus et l’Inter qui auraient déjà montré leur intérêt.

Aurier ne fait pas l’unanimité