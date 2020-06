Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à se laisser tenter par David Alaba ?

Publié le 25 juin 2020 à 15h45 par T.M.

Pensant à David Alaba pour renforcer sa défense, le PSG pourrait toutefois voir Manchester City lui griller la politesse pour le joueur du Bayern Munich.

Latéral gauche, mais aussi capable de jouer en défense centrale, David Alaba est polyvalent et cela plairait au PSG, à la recherche de renforts dans ce secteur. Leonardo aurait donc coché le nom du joueur du Bayern Munich, qui n’a d’ailleurs plus qu’un an de contrat. Alors que les Bavarois souhaiterait prolonger l’Autrichien, un prix aurait toutefois été fixé en cas de transfert : 60-80M€. Le PSG saisira-t-il cette opportunité ? Il va toutefois faire attention à la concurrence. Alors qu’en Allemagne on évoque également la présence de Chelsea, le Manchester City de Pep Guardiola pourrait bien venir tout chambouler.

Un échange Sané-Alaba ?