Mercato - PSG : Guardiola fait irruption dans ce nouveau dossier à 65M€ de Campos

Foot - Mercato - PSG

Luis Campos aurait décidé d’activer une nouvelle piste du côté du PSG, avec l’international anglais Kalvin Philips, qui évolue actuellement à Leeds United. Il n’est pourtant pas le seul sur le coup, puisqu'en Premier League Pep Guardiola aimerait bien attirer le milieu de 26 ans du côté de Manchester City.

C’est une grosse vague de départs qui se prépare au Paris Saint-Germain... où c’est en tout cas ce que souhaiteraient les dirigeants ! Il faut dire que l’effectif parisien est extrêmement fourni, parfois trop, puisque certains joueurs n’ont que très peu joué cette saison. C’est le cas au milieu de terrain, puisque Luis Campos et Antero Henrique souhaiteraient boucler au moins quatre départs avec Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Leandro Paredes, même si ce dernier semble avoir été unilatéralement prolongé jusqu’en 2024. Pour pallier ces départs, Campos aurait quelques idées et cela concernerait notamment Kalvin Phillips, milieu de terrain de Leeds et de la sélection anglaise.

Manchester City plan for the midfield includes Rodri’s new contract to be discussed by the end of the year - already approved by Pep Guardiola. 🔵 #MCFCNew midfielder will also join City this summer. Kalvin Phillips, still top of the list - direct talks will take place soon. pic.twitter.com/1a4ogd69FQ