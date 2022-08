Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse précision sur le dernier départ au PSG

C’est désormais officiel : Eric Junior Dina-Ebimbe est un joueur de l’Eintracht Francfort. Le milieu de terrain du PSG rejoint le club vainqueur de la Ligue Europa à compter de cette saison, en prêt, et ce jusqu’à la saison prochaine. Et de nouvelles précisions ont été apportées concernant le transfert de ce crack de Christophe Galtier…

L’opération dégraissage continue pour le Paris Saint-Germain. En effet, Luis Campos a bouclé un tout nouveau départ. Le milieu de terrain Eric Junior Dina Ebimbe s’engage en faveur de l’Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa, en prêt jusqu’en 2023. Et de nouvelles précisions ont été apportées sur ce départ…

Ainsi, comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano, Eric Junior Dina Ebimbe a dans un premier temps prolongé son contrat au PSG jusqu’en 2024, avant de s’engager en prêt du côté de l’Eintracht Francfort jusqu’à la fin de saison. Une option d’achat a été assortie à ce prêt.

Official, confirmed. Éric Junior Dina Ebimbe extends his contract with PSG until June 2024 and then joins Eintracht Frankfurt on loan with buy option until June 2023. 🚨🔴 #PSGBuy option will become mandatory if Eintracht will remain in Bundesliga this season. pic.twitter.com/J85tkKrzlk