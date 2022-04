Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme dans ce dossier de Leonardo !

Publié le 11 avril 2022 à 7h45 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG en vue de la prochaine période de transfert, Rafael Leao souhaiterait bien prolonger son contrat avec le Milan AC.

Désireux de combler les potentiels départs de Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain cible plusieurs attaquants. Très en vue avec le Milan AC cette saison, Rafael Leao est l’une des pistes étudiées par Leonardo. Toutefois, alors que le contrat de l’ailier de 22 ans court jusqu’en juin 2024, ses très bonnes performances pourraient mener à une prolongation de son bail, mais ce dernier ne devra pas être trop gourmand.

Leao veut prolonger à Milan