Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive imminente de Klopp pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 3 avril 2021 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été s'il ne prolonge pas très vite. Alors qu'il en pincerait pour le crack français, Liverpool n'aurait les moyens de se jeter sur lui qu'en cas de départ d'un joueur majeur. Et cela ne devrait pas se produire lors du prochain mercato estival.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises à la fin de cette saison. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, le champion du monde français pourrait être vendu cet été s'il ne prolonge pas très prochainement, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement à l'issue de son bail. Sous le charme de Kylian Mbappé, Jürgen Klopp pourrait tenter de l'arracher au PSG lors de la prochaine fenêtre de transferts comme vous l'annonçait le10sport.com en mai 2020. Toutefois, le coach de Liverpool n'aurait les moyens de se jeter sur le numéro 7 parisien qu'à une condition.

Jürgen Klopp déjà hors jeu pour Kylian Mbappé ?