Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec ce joueur de Simeone !

Leonardo serait soumis à une lourde concurrence pour Saul Niguez. Mais heureusement pour le directeur sportif du PSG, il n'aurait plus à se soucier du Bayern pour le milieu de terrain de l'Atlético.

Comme l'a indiqué Sky Sport Italia dernièrement, Leonardo s'intéresserait à Saul Niguez et penserait à le recruter lors du prochain mercato estival. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque le Bayern et Chelsea en pinceraient également pour le milieu de terrain de l'Atlético. D'après TMW , la Juventus et Manchester United pourraient également anéantir les plans du PSG concernant Saul Niguez cet été. Toutefois, Leonardo aurait une bonne raison de garder confiance sur ce dossier.

Selon les informations de Tobi Altschäffl, divulguées sur son compte Twitter ce vendredi, Leonardo aurait un souci en moins en ce qui concerne Saul Niguez. D'après le journaliste de Bild , recruter le milieu de l'Atlético ne serait pas dans les projets du Bayern pour cet été. En effet, le club bavarois ne compterait en aucun cas s'aligner sur les demandes de Diego Simeone pour Saul Niguez. D'autant que Julian Nagelsmann, le nouveau coach du Bayern, serait plutôt en quête d'un latéral droit et d'un ailier. A en croire TMW , les Colchoneros exigeraient environ 50M€ pour Saul Niguez.

Regarding the many rumors about Saul Niguez: The player is currently not an issue at #fcbayern because it is impossible to invest in this price category. And especially since the club is looking for a right full-back and a winger.