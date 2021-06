Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba était très loin de débarquer au PSG…

Publié le 5 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le nom de David Alaba a été annoncé dans les petits papiers du PSG, la vérité était visiblement bien différente…

Après avoir officialisé le fait qu’il quitterait le Bayern Munich à la fin de la saison, à l’issue de la saison, David Alaba était l’une des grosses occasions à saisir sur le marché des transferts. Et comme cela a été annoncé, c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise. Mais l’Autrichien a été très sollicité. Y compris par le PSG ? Alors que le nom d’Alaba a souvent été associé au club de la capitale, Leonardo n’a semble-t-il pas passé la vitesse supérieure dans ce dossier.

Aucune offre !