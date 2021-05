Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : David Alaba en remet un couche sur son transfert !

Publié le 31 mai 2021 à 11h00 par A.D.

Libre de tout contrat le 30 juin, David Alaba s'est engagé en faveur du Real Madrid. Actuellement avec sa sélection en vue de l'Euro, l'international autrichien a fait passer un nouveau message fort sur sa signature à la Maison-Blanche. Comme l'a expliqué clairement David Alaba, le Real Madrid a toujours été sa priorité.

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, David Alaba portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, comme le10sport.com vous l'avait annoncé. Interrogé par Bild dernièrement, le défenseur de 28 ans a expliqué son choix de rejoindre le club merengue. « Pourquoi le Real Madrid ? Je n'ai pas été approché par beaucoup de clubs, mais le Real Madrid était le premier de la liste. Comme le Bayern, ce club est l'un des plus grands au monde. Leur histoire et leur tradition ont quelque chose de spécial. Ici, il s'agit aussi de gagner chaque match, de remporter le plus de titres possible chaque année » , a expliqué David Alaba. Alors qu'il a rejoint sa sélection pour préparer l'Euro, l'international autrichien a profité de l'occasion pour revenir sur sa signature au Real Madrid.

«J'ai parlé à d'autres clubs mais ma priorité a toujours été le Real Madrid»