Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le Qatar avec Ousmane Dembélé ?

Publié le 5 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

En plus du PSG, Chelsea est annoncé comme l’autre club le mieux positionné pour récupérer Ousmane Dembélé l’été prochain. Mais Thomas Tuchel a apporté une bonne nouvelle au Qatar à ce sujet…

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé (24 ans) est déjà promis à un départ libre puisque la direction club catalan, qui n’est pas parvenue à le prolonger ces derniers mois, a essayé de le vendre au cours du mercato hivernal. Et parmi les prétendants les plus intéressés par le profil de Dembélé, on compte le PSG avec qui un accord aurait déjà été trouvé, mais également Chelsea où l’attaquant du Barça pourrait retrouver son ancien mentor, Thomas Tuchel. Mais qu’en est-il vraiment pour cette piste ?

« Aucun contact avec Dembélé »