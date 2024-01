Mercato - PSG : Grande nouvelle, ça s’agite pour ce buteur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'aventure d'Hugo Ekitike a pris fin avec le dernier mercato estival. Après avoir refusé de servir de monnaie d'échange dans l'opération Randal Kolo Muani, l'attaquant a été mis de côté et n'a plus été appelé par Luis Enrique. Poussé vers la sortie cet hiver, l'ancien du Stade de Reims aurait des touches en Premier League et en Bundesliga.

Lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike avait refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort en échange de Randal Kolo Muani. L'attaquant avait alors pour objectif de s'imposer au PSG. Mais cette décision a surtout provoqué la colère de Nasser Al-Khelaïfi.

Ekitike ne sera pas conservé

Le président du PSG serait toujours très remonté contre son joueur, qui ne figure plus dans les plans de Luis Enrique depuis plusieurs mois. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien va profiter de ce mercato hivernal pour le vendre.

Le joueur a des touches en Europe