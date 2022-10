Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grand banditisme, avenir... L'étau se resserre autour d'Al-Khelaïfi

Publié le 14 octobre 2022 à 20h10

Les polémiques s'accumulent au PSG. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi n'échappe pas à la critique. Impliqué dans une affaire relative à une détention arbitraire, le responsable qatari aurait également mandaté des agences pour s'en prendre à certains salariés. En interne, la situation serait explosive et son avenir ferait l'objet de discussions à Doha.

Rien ne va plus au PSG. Star du projet parisien, Kylian Mbappé souhaite claquer la porte, seulement cinq mois après sa prolongation. L'affaire Kheira Hamraoui/Aminata Diallo pollue également l'actualité du club parisien depuis plusieurs mois. La gestion du club est pointée du doigt et un homme commence à être au cœur des critiques : Nasser Al-Khelaïfi. Président du PSG depuis 2011, le responsable, cité dans une affaire de détention arbitraire au Qatar, aurait également mandaté une agence pour s'en prendre à certains salariés de la formation parisienne.

Al-Khelaïfi aurait trahi Mbappé

Selon Médiapart et Romain Molina, le club aurait fait appel à des agences pour décrédibiliser certains médias, mais aussi Kylian Mbappé, qui avait réclamé une place plus importante au sein du club en 2019. Furieux, le champion du monde 2018 souhaite claquer la porte le plus vite possible.

L'entourage d'Al-Khelaïfi à l'origine des tensions au PSG ?

Journaliste indépendant, Romain Molina est revenu sur le cas Nasser Al-Khelaïfi et s'est concentré notamment sur son entourage. Le responsable qatari, proche de l'émir, n'hésiterait pas à former des alliances avec des personnes éloignées du monde du football. Selon lui, certains hommes fichés au grand banditisme ont intégré le carré VIP du PSG. Al-Khelaïfi est aussi décrit comme un homme dur en coulisse. Certains de ses employés ont d'ailleurs décidé de tout plaquer et de s'éloigner du responsable. Loin de l'image qu'il renvoie devant les caméras.

Son avenir au PSG en suspens ?