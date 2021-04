Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à Mourinho, le PSG pourrait s’offrir… Lloris !

Publié le 20 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Hugo Lloris serait susceptible de quitter Tottenham cet été en partie en raison du licenciement de José Mourinho. Explications.

Depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG, Leonardo scruterait le marché dans l’optique de dénicher un gardien pour suppléer puis à terme succéder à Keylor Navas. Plusieurs portiers ont été liés au Paris Saint-Germain, dont Gianluigi Donnarumma ou encore Hugo Lloris. Concernant le champion du monde tricolore, la porte serait susceptible de s’ouvrir à l’occasion du prochain mercato. Et José Mourinho ne serait pas étranger à cela.

Lloris dans l’attente pour régler son avenir !