Mercato - PSG : Luis Campos idéalement placé pour ce gros transfert ?

Publié le 23 juin 2022 à 15h30 par Jules Kutos-Bertin

Dans le viseur de Newcastle depuis des mois, Hugo Ekitiké pourrait finalement ne pas rejoindre les Magpies en raison des exigences de son agent. A présent, le PSG serait le favori pour l’accueillir, surtout que l’international U20 français rêve de jouer aux côtés de Kylian Mbappé, son idole.

Malgré la saison en demi-teinte du Stade de Reims, un joueur a crevé l’écran : Hugo Ekitiké. Après une année de prêt au Danemark, l’international français des moins de 20 ans est revenu plein d’ambitions et cela s’est vu. Avec 10 buts pour sa première saison en Ligue 1, Ekitiké a impressionné. A tel point qu’il aurait pu quitter Reims dès le mercato hivernal. Le club rémois avait reçu une très belle offre de la part de Newcastle, mais Ekitiké a fait le choix de rester. « Je respecte beaucoup ce grand club. Mais ça c’est fait de manière rapide, ce n’était pas le timing. C’était mieux de rester ici, de faire une saison complète, de confirmer », expliquait l’attaquant de 20 ans.

Reims a reçu une très belle offre pour Ekitiké

Son avenir est tout tracé : Hugo Ekitiké se dirige vers un départ. Aussi suivi par le PSG, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, l’attaquant de Reims aura le choix. Jean-Pierre Caillot, son président, a même révélé avoir reçu une très belle offre dans un entretien accordé à France Bleu : « Il y en a une qui nous convient très bien. Une offre qui, à mes yeux, est intéressante sportivement pour le joueur et c’est maintenant à lui de faire son choix, ce n’est pas à moi de le faire. Désormais, ce sont ses conseillers qui doivent avancer sur ce dossier. Et si à l’heure où l'on parle ce n’est pas fait, c’est parce que ses conseillers n’ont pas encore souhaité avancer avec ce club ». Malgré l’intérêt concret de Newcastle, le camp Ekitiké semble temporiser. Une aubaine pour le PSG. Avec l’arrivée de Luis Campos, le club de la capitale a la volonté de rajeunir son attaque. Et cela semble en bonne direction…

🇬🇧 Dernières précisions concernant le cas #Ekitike a #Newcastle : Accord trouvé entre club (37 M€ + bonus) MAIS pas avec le joueur qui joue la montre. Depuis quelques heures #Newcastle étudié d'autres pistes, conscient de la concurrence d'autre club sur l'attaquant #Mercato pic.twitter.com/cI6ZC5SFeq — Seb Ecrivain Foot (@SebEcrivainFoot) June 23, 2022

Newcastle lâche l’affaire