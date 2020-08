Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à Jorge Mendes, Leonardo pourrait frapper un grand coup !

Publié le 17 août 2020 à 6h15 par Th.B.

S’étant rapproché de Jorge Mendes, comme le10sport.com vous l’a récemment assuré, Leonardo aurait donc ses chances de recruter un joueur de l’écurie de l’agent portugais, à l’instar de James Rodriguez. Ce dossier n’est cependant pas simple pour le PSG.

Et si le PSG parvenait à recruter James Rodriguez à l’intersaison ? Devenu indésirable aux yeux de Zinedine Zidane qui ne fait pas de lui un titulaire indiscutable, le Colombien pourrait quitter le Real Madrid cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat. Comme le10sport.com vous l’a dévoilé, on noterait un sérieux rapprochement entre le directeur sportif du PSG, Leonardo et l’agent de Rodriguez, Jorge Mendes. Une offensive pourrait d’ailleurs être lancée. Néanmoins, bien que James Rodriguez assure vouloir partir, le PSG ne semble pas être sa destination prioritaire.

« Il ne manque que la Serie A et la Premier League »