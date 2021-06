Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Giroud, transferts... Mbappé va faire une annonce !

Publié le 13 juin 2021 à 10h15 par A.M.

Au cœur de l'actualité que ce soit pour son avenir ou les tensions avec Olivier Giroud, Kylian Mbappé va s'exprimer ce dimanche à l'occasion de son passage en conférence de presse.

Comme il en a l'habitude, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions depuis le début du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine en marge de l'Euro. Sa récente interview accordée à France Football a ainsi largement été commentée, notamment les passages sur son avenir au PSG alors que son contrat s'achève en juin 2022. Et bien qu'il ait encore laissé planer le doute et qu'il ne devrait pas prendre de décision avant la fin de l'Euro, Kylian Mbappé va de nouveau s'exprimer.

Mbappé va parler en conférence de presse

En effet, l'attaquant du PSG sera présent en conférence de presse ce dimanche à Clairefontaine à deux jours de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro contre l'Allemagne. Bien évidemment, comme à chacune de ses prises de parole, Kylian Mbappé sera très écouté et la moindre de ses phrases sera décortiquée. D'autant plus que les sujets brûlants ne manquent pas. Bien évidemment, il sera interrogé sur son avenir au PSG, mais également sur les tensions qui règnent avec Olivier Giroud et qui font grandement parler ces derniers jours. Autrement dit, le passage de Kylian Mbappé devant les médias est très attendu.