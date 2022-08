Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier met les choses au clair pour le transfert de Navas

Publié le 26 août 2022 à 14h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 26 août 2022 à 14h16

N’étant plus le numéro un dans les buts du PSG, Keylor Navas est régulièrement évoqué sur le départ cet été. Le Costaricien est dans le viseur du Napoli, qui cherche à faire de lui de son gardien titulaire pour cette saison. Malgré tout, Christophe Galtier considère encore Keylor Navas comme un membre de l’effectif parisien. Et il a confirmé qu’il fera partie du groupe ce dimanche pour la rencontre face à l’AS Monaco.

Pourtant indiscutable dans les buts du PSG il y a deux ans en arrière, Keylor Navas se retrouve aujourd’hui relégué au rang de deuxième gardien. Christophe Galtier a fait de Gianluigi Donnarumma son titulaire, condamnant ainsi le Costaricien à vivre une situation semblable à ce qu’il a vécu au Real Madrid avec Thibaut Courtois. Sa place de titulaire lui ayant été retirée, Keylor Navas pourrait ainsi plier bagage cet été. Le Napoli le convoite depuis quelques semaines maintenant. Et la formation napolitaine commencerait à anticiper son arrivée.

Naples continue d’insister pour Navas

En attendant de trouver un accord avec le PSG, Naples aurait déjà tout prévu pour l’arrivée de Keylor Navas. Le club de Serie A envisagerait déjà le salaire qu’il versera au portier costaricien. Selon les information d’ Il Mattino , il sera très nettement inférieur aux 9M€ annuels qu’il perçoit au PSG. De son côté, Foot Mercato révélait que Keylor Navas devrait s’engager pour les deux prochaines saisons et toucher un salaire de 4,5M€ par année en cas de rupture de son contrat actuel.

