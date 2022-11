Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier, le nouvel atout de Doha avec Messi ?

Publié le 4 novembre 2022 à 10h30

La rédaction

Arrivé cet été pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier semble s’être rapidement adapté à la nouvelle réalité du Paris Saint-Germain. Il entretiendrait notamment une excellente relation avec Lionel Messi et ce facteur pourrait être très important pour les négociations autour de la prolongation du joueur, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

Lors de son arrivée lors du mercato estival 2021, Lionel Messi semblait pouvoir compter sur un énorme soutien au PSG. En plus de son ami Neymar, il retrouvait en effet l’un de ses compatriotes en la personne de Mauricio Pochettino, qui semblait pouvoir le gérer à la perfection. Les choses ne se sont toutefois pas passé comme prévu…

Avec Pochettino, ça ne collait pas vraiment

La saison dernière nous a en effet livré quelques épisodes étranges entre Lionel Messi et Mauricio Pochettino. C’est notamment le cas de la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et l’OL de septembre 2021 (2-1). A l’époque, le coach parisien avait pris la surprenante décision de faire sortir la star argentine, ce qui avait donné lieu à une scène incompréhension entre les deux sur le bord de la touche qui avait fait couler énormément d’encre.

Entre Galtier et Messi tout va bien

La Gazzetta dello Sport fait remarquer que pour le moment, une telle scène n’a jamais eu lieu avec Christophe Galtier, bien que ce dernier ait plusieurs fois remplacé Lionel Messi en cours de jeu. D’après les informations du quotidien, cela s’expliquerait par une excellente relation entre les deux hommes, avec le coach du PSG qui aurait toujours exposé ses décision en amont à l’Argentin. Une bonne chose, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que les propriétaires qataris souhaitent prolonger Messi.

« Avec Messi, sans même se parler, il arrive à savoir s'il est d'accord ou non avec une décision »