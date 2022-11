Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Galtier à l’origine d’un énorme coup ?

Publié le 2 novembre 2022 à 11h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la direction du PSG cherche à prolonger le contrat de Lionel Messi qui arrivera à expiration en juin prochain, la relation très particulière que partage l’attaquant argentin avec Neymar ainsi que son entraîneur, Christophe Galtier, pourrait faire pencher la balance.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG se penche depuis déjà plusieurs semaines sur la prolongation de contrat de Lionel Messi (35 ans) qui arrivera à expiration en juin prochain, et Luis Campos a personnellement pris les choses en main avec l’attaquant argentin. À en croire les révélations de L’EQUIPE , le dirigeant portugais aurait une excellente relation avec Messi, mais il n’est pas le seul au PSG.

Galtier-Messi, connexion parfaite

Selon le quotidien sportif, Christophe Galtier aurait été très surpris par le tempérament de Lionel Messi qu’il pensait au départ assez froid et distant, et l’entraîneur du PSG semble avoir réussi à nouer un lien fort avec sa star : « La relation entre les deux hommes est assez facile pour l'instant. Christophe n'est pas quelqu'un qui va aller parler à Messi toutes les cinq minutes. Il va simplement prendre la température sur des sujets importants et, surtout, il veut lui faire comprendre que lui peut venir le voir quand il veut sur n'importe quel sujet. Le coach fait très attention au bonheur des joueurs depuis qu'il est arrivé et avec Messi, sans même se parler, il arrive à savoir s'il est d'accord ou non avec une décision », indique un proche du PSG à L’EQUIPE .

Neymar est resté proche de Messi