Mercato - PSG : Florentino Pérez est passé à l'action pour Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2020 à 13h45 par A.M.

Kylian Mbappé est toujours l'objectif prioritaire du Real Madrid et de Florentino Pérez. Le président merengue garderait d'ailleurs un contact régulier avec l'entourage de l'attaquant français.

L'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé n'est plus un secret et ne date pas d'hier. A l'issue d'une seconde partie de saison tonitruante et qui l'a vu se révéler aux yeux du grand public sous le maillot de l'AS Monaco, l'attaquant français est très courtisé durant l'été 2017. S'il opte finalement pour le PSG, Kylian Mbappé était également dans le viseur des plus grands clubs européens comme Manchester City, Liverpool, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid. Et l'intérêt du club merengue n'a pas faibli, loin de là.

Pérez garde le contact avec le clan Mbappé

En effet, selon les informations de L'Equipe, Florentino Pérez est resté en contact amical avec les parents de Kylian Mbappé. Le président du Real Madrid maintiendrait donc un contact régulier avec l'entourage de l'attaquant du PSG au point que des rencontres informelles se soient même déjà déroulées entre les deux parties. Toutefois, le club merengue ne passera pas l'action dans le dos du club parisien. Les relations entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi sont excellentes, et du côté madrilènes, on ne compte pas fragiliser cette entente. Cela n'empêche toutefois pas le patron du Real Madrid de placer ses pions auprès du clan Mbappé.