Mercato - PSG : Feu vert pour deux transferts à Paris !

Le PSG tient ses deux premières recrues de l'hiver. Arrivés en provenance du Brésil ce vendredi, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo ont passé leur visite médicale avec succès. Plus rien ne s'oppose à leur signature au PSG. Le club parisien devrait officialiser leur arrivée dans les prochains jours. Ils pourraient faire leur début en Coupe de France, le 7 janvier.

Le Brésil porte chance au PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com ces dernières semaines, Luis Campos cherchait le perle rare en Amérique du Sud et aurait trouvé son bonheur. Le Portugais aurait bouclé, non pas une, mais l'arrivée de deux renforts.

Les joueurs ont passé leur visite médicale

Agés respectivement de 18 et 20 ans, Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo vont s'engager avec le PSG. Le club parisien a dépensé près de 40M€ pour mettre la main sur ces deux espoirs brésiliens, Comme le confirme le journaliste italien Fabrizio Romano, les deux joueurs se sont rendus à Paris ce vendredi et ont passé leur visite médicale avec succès.

L'annonce est imminente