Mercato - PSG : Fake news au Real Madrid pour Mbappé

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pris aucune décision pour la suite de sa carrière. Son avenir demeure encore incertain, alors que le Real Madrid se tiendrait à l'affût. Certaines rumeurs ont d'ailleurs évoqué que Florentino Pérez souhaitait être fixé avant la fin du mois de janvier. Mais en réalité, il n'en serait rien.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Cette question fait beaucoup de bruit sur le mercato depuis l’été dernier. L’international français avait refusé de lever son option pour prolonger d’une année supplémentaire au PSG. Résultat, le capitaine de l’équipe de France se retrouve en fin de contrat en juin prochain et son avenir demeure encore très incertain. Le PSG espère naturellement le voir prolonger, comme ce fut le cas en 2022.

Une deadline fixée dans le feuilleton Mbappé ?

Mais comme il y a un an et demi, le Real Madrid se tiendrait toujours à l’affût. Florentino Pérez se montrerait néanmoins prudent. Le président madrilène voudrait d’abord que Kylian Mbappé fasse le premier pas en déclarant sa volonté de signer à la Casa Blanca avant de passer à l’action. De plus, certaines rumeurs ont révélé que le Real Madrid voulait être fixé d’ici fin janvier dans ce dossier, afin d’éviter une nouvelle désillusion avec la star du PSG. Mais en réalité, il n’en serait rien.

Le Real Madrid a prévu d'attendre encore un peu