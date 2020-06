Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Milinkovic-Savic !

Publié le 5 juin 2020

Alors que le PSG a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité pour se renforcer dans l’entrejeu, le club de la capitale serait actuellement le mieux placé dans la course à la signature du milieu serbe.

Le transfert de Mauro Icardi pourrait bien n’avoir été que le premier coup d’éclat du deuxième mercato estival sous la houlette de Leonardo depuis son retour au PSG il y a près d’un an. En effet, le directeur sportif du club de la capitale a l’intention de renforcer l’équipe de Thomas Tuchel dans de nombreux secteurs, et notamment au niveau des latéraux et au milieu de terrain. Concernant l’entrejeu, le Brésilien aimerait dans l’idéal enrôler non pas un, mais deux nouveaux joueurs dans ce secteur et, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, il a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité. Les négociations entre le PSG et la Lazio pour le transfert du milieu serbe avancent de manière positive bien qu’une première offre chiffrée à 60M€ ait été repoussée par les Biancocelesti , tandis que le joueur de 25 ans est chaud quant à la perspective de rejoindre le PSG. Et bonne nouvelle pour Leonardo, il semblerait qu’il soit mieux positionné que les autres prétendants du Serbe.

Trois clubs intéressés par Sergej Milinkovic-Savic, mais le PSG aurait de l’avance !

D’après les informations publiées par Abdellah Boulma sur son compte Twitter, Sergej Milinkovic-Savic serait convoité par trois clubs européens, dont le PSG. Cependant, malgré la cour intense dont fait l’objet le joueur de la Lazio, les pensionnaires du Parc des Princes auraient pris une légère avance sur leurs concurrents dans la course à la signature de Sergej Milinkovic-Savic. Le journaliste confirme que Leonardo fait le forcing pour son arrivée afin de réaliser ce qui serait le deuxième gros coup du mercato estival parisien.