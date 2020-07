Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Dayot Upamecano !

Publié le 22 juillet 2020 à 12h15 par T.M.

Selon nos informations, Leonardo est passé à l’action pour tenter de faire venir Dayot Upamecano au PSG. Et dans ce dossier, il pourrait déjà falloir écarter un concurrent.

Avec le futur départ de Thiago Silva, Leonardo cherche un nouveau défenseur central pour le PSG. Et l’heureux élu pourrait bien se nommer Dayot Upamecano. Alors que Le 10 Sport vous avait révélé que le directeur sportif parisien avait commencer à prendre des renseignements sur le défenseur de Leipzig, la vitesse supérieure a désormais été enclenchée. En effet, selon nos dernières informations, le PSG a désormais entamé des discussions avec le clan Upamenaco afin d’obtenir l’accord du Français de 21 ans pour un possible transfert cet été.

Upamecano écarte Arsenal