Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec ce successeur de Mbappé !

Publié le 15 novembre 2021 à 1h15 par La rédaction

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prendra fin en juin 2022 avec le PSG, Leonardo s'intéresserait au jeune Karim Adeyemi en cas de départ de la star française. Intéressé également par l'Allemand, le Bayern Munich serait cependant loin d'être capable de recruter le joueur du 19 ans.

Leonardo envisage toutes les éventualités face à l'avenir incertain de Kylian Mbappé au PSG. Le champion du monde français est dans sa dernière année de contrat avec le club de la capitale et refuserait toujours de parapher un nouveau bail. Par conséquent, comme révélé par le 10sport.com, Paris a coché les noms de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland pour succéder à Kylian Mbappé si ce dernier était amené à partir à la fin de la saison. Néanmoins, Leonardo ne serait également pas insensible au talent de Karim Adeyemi, jeune crack du RB Salzbourg. Et le PSG pourrait recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier...

Le Bayern écarté de la course ?