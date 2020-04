Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le recrutement de Leonardo !

Publié le 5 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Pisté par le PSG en vue du prochain mercato estival, Willian a clairement indiqué qu’il devrait quitter librement Chelsea à l’issue de la saison. Une aubaine pour Leonardo ?

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité début mars, le PSG garde un œil sur Willian et envisage toujours de recruter l’ailier de Chelsea lors du prochain mercato. De plus, l’international brésilien présente l’avantage d’être gratuit cet été, puisqu’il arrivera au terme de son contrat avec les Blues . Et dans un entretien accordé samedi à Fox Sports, Willian a laissé un très bon espoir au PSG.

« Très difficile pour moi de prolonger »