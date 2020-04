Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, victime collatérale de la guerre entre Tuchel et Leonardo ?

Publié le 4 avril 2020 à 21h15 par A.C.

Mauro Icardi aurait vu sa situation au Paris Saint-Germain se fragiliser au fil des mois, notamment à cause des tensions entre Thomas Tuchel et Leonardo.

Tout laissait penser que Leonardo allait lever l’option présente dans le contrat de Mauro Icardi et fixée à 70M€. L’attaquant prêté par l’Inter a en effet impressionné lors de son arrivée au club, avec des débuts tonitruants. Tout a pourtant changé avec le début de l’année 2020. Icardi joue beaucoup moins au PSG et Thomas Tuchel ne lui a même pas offert une minute lors du huitième de finale de Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund. Désormais, de plus en plus de sources évoquent un possible départ...

Tuchel a utilisé Icardi pour envoyer un message à Leonardo