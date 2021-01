Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 26 janvier 2021 à 17h10 par T.M.

Actuellement, Kylian Mbappé réfléchit, mais tout le monde attend de savoir si le joueur du PSG partir ou non. Mais à ce sujet, Leonardo peut visiblement être confiant. Explications.

Depuis plusieurs mois désormais, Leonardo a érigé deux grandes priorités au PSG : prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Les deux stars sont liées jusqu’en 2022, mais leur offrir un nouveau contrat permettrait surtout de dissiper la menace d’un futur départ l’été prochain. Cela vaut notamment pour le champion du monde français. Annoncé également vers le Real Madrid et Liverpool, Mbappé a annoncé qu’il prenait actuellement le temps de réfléchir puisque la décision est très importante pour la suite de sa carrière. Néanmoins, dans le contexte actuel, l’avantage serait pour le PSG.

« Aujourd’hui, aucun club ne peut être ce que le PSG demande »