Mercato - PSG : Excellente nouvelle avec cet indésirable !

Parti en prêt à l'AS Rome cet été, Renato Sanches ne fait absolument pas l'unanimité en Italie. José Mourinho ne compte pas sur lui et le milieu de terrain portugais se prépare donc à quitter la Ville Éternelle cet hiver. Plusieurs clubs sont intéressés, même si l'ancien Lillois privilégierait l'Italie ou la France. Mais le club turc de Besiktas n'a pas dit son dernier mot et pourrait bien réussir à convaincre Renato Sanches.

Le PSG pourrait bien voir un souci revenir au club. Bien content d'avoir réussi à prêter Renato Sanches à l'AS Rome, l'expérience italienne ne se passe pas vraiment bien pour le Portugais. Mais heureusement pour les deux clubs, sa cote est encore élevée et un club ferait le forcing pour le recruter.

L'AS Rome ne veut plus de Renato Sanches

L'AS Rome n'en peut déjà plus de Renato Sanches. Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, le Golden Boy 2016 n'a disputé que neuf matches toutes compétitions confondues pour un seul but. José Mourinho ne compte pas sur lui et le club romain aimerait casser le prêt, ce qui équivaudrait à un retour de l'ancien Munichois au PSG.

Besiktas à fond sur Sanches ?