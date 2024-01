Mercato - OM : De retour, ce joueur a tranché pour son transfert !

Benjamin Labrousse

Lors de l’ouverture du mercato hivernal, Luis Henrique est retourné à l’OM, lui qui était prêté par le club marseillais à Botafogo. Mais le Brésilien ne devrait pas faire de vieux os à Marseille, et pourrait quitter le club dès cet hiver. S’il privilégie un retour au pays, l’ailier de 22 ans est convoité au Brésil, et serait enclin à partir.

Ce n’est plus un secret, l’OM cherche à recruter un latéral gauche lors de ce mercato hivernal. Mais le club phocéen pourrait profiter du marché des transferts pour se séparer de quelques éléments. Ainsi, si Pape Gueye est désormais en vente comme l’a confirmé Pablo Longoria ce jeudi, ce serait également le cas du Brésilien Luis Henrique, récemment revenu de son prêt du côté de Botafogo.

Longoria « en réflexion » à propos de Luis Henrique

Fin décembre, le président de l’OM Pablo Longoria confirmait que Luis Henrique pouvait être cédé cet hiver : « On est en réflexion parce qu'il y a des intérêts officiels, huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations. Si avec un transfert de Luis Henrique, on peut avoir un peu de budget afin de recruter cet hiver... On est en réflexion » .

Luis Henrique est intéressé par un départ au Brésil