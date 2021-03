Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le feuilleton Messi relançait la prolongation de Neymar ?

Publié le 24 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Déterminé à rejouer aux côtés de Lionel Messi, Neymar se poserait de sérieuses questions quant à sa prolongation de contrat au PSG. Explications.

Se rapprochant d’un accord total pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, comme le10sport.com vous l’a souligné, Neymar n’aurait pas encore arrêté sa décision concernant son avenir. C’est du moins l’information que le journaliste José Alvarez a communiqué sur le plateau d’ El Chiringuito dans la nuit de lundi à mardi. Selon le journaliste de La Sexta, le clan Neymar calmerait le jeu concernant la prolongation du Brésilien au PSG alors que ce dernier sur poserait de sérieuses questions quant à son engagement au Paris Saint-Germain.

Neymar, chamboulé par la situation de Messi ?

En effet, Neymar cultiverait toujours le désir de jouer aux côtés de Lionel Messi. Cependant, les jours passant, le capitaine du FC Barcelone se dirigerait de plus en plus vers une prolongation de contrat. De quoi permettre à Neymar de s’interroger alors que le FC Barcelone ne fermerait pas la porte à un retour de Neymar gratuitement en 2022 à la fin de son contrat. Reste à savoir quel dénouement connaîtra ce feuilleton qui avec ce nouveau rebondissement repartirait de plus belle.