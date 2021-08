Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et maintenant, la dernière étape pour le trio Messi-Mbappe-Neymar !

Publié le 9 août 2021 à 23h40 par La rédaction

Après la signature en cours de Messi, il reste une dernière étape pour la constitution du trio Messi-Mbappe-Neymar, à savoir la prolongation de Kylian Mbappe. Elle apparaît aujourd’hui quasi inéluctable. Explication.

Alors que la signature de Lionel Messi au PSG apparaît imminente, il ne reste plus qu’un pas pour constituer le trio incroyable Messi-Mbappe-Neymar au Parc des Princes, à savoir la prolongation de Kylian Mbappe.

Issue logique

Or si l’on analyse le contexte actuel, cette prolongation apparaît désormais quasiment inéluctable. Kylian Mbappe ayant toujours affirmé que le projet sportif était sa priorité, il est aujourd’hui indiscutable que le PSG offre des garanties sportives largement supérieures au Real Madrid, obligé de dégraisser pour financer son transfert là où Paris prolonge Neymar et recrute Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Messi et peut-être bientôt Paul Pogba. S’il est logique avec lui-même, Mbappe prolongera au PSG.