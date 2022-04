Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland a refusé une proposition tonitruante !

Publié le 6 avril 2022 à 14h15 par D.M.

Désireux de quitter le Borussia Dortmund, Erling Haaland aurait refusé une offre colossale de Manchester City. Le club anglais lui aurait proposé un salaire annuel de 28M€ nets.

Erling Haaland ne devrait pas porter le maillot du Borussia Dortmund la saison prochaine. « Haaland va certainement partir cet été. Il veut passer à l'étape suivante de sa carrière. Il n'y a pas eu de discussions entre le joueur et le club ces derniers mois. Il a déjà pris sa décision. Mais on ne sait pas encore où il ira » avait confié Sebastian Kolsberger, journaliste pour Bild. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pourrait se positionner en cas de départ au Real Madrid. D'autres équipes ont déjà avancé leurs pions et transmis leur première position au joueur et à son entourage.

Haaland refuse une offre importante de Manchester City