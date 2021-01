Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen, Paredes... Ça se précise pour la grosse opération de Leonardo !

Publié le 1 janvier 2021 à 22h30 par A.C.

La presse italienne annonce depuis plusieurs semaines une volonté commune du PSG et de l’Inter de conclure un gros deal au cours de ce mercato hivernal.

Lors du dernier mercato, Leandro Paredes aurait dû quitter le Paris Saint-Germain. Il Corriere dello Sport assure en effet que le milieu argentin devait rejoindre l’Inter, puisqu’un accord avait été trouvé pour un échange avec Marcelo Brozovic. Il a finalement refusé et a fait capoter l’affaire, restant donc au PSG. Mais ces dernières semaines et encore plus ces derniers jours, la presse italienne explique qu’Antonio Conte aurait réclamé le recrutement de Paredes à ses dirigeants. Des discussions auraient d’ailleurs déjà débuté concernant un échange avec Christian Eriksen, qui va quitter l’Inter au cours de ce mois de janvier.

L’échange Paredes/Eriksen n'aurait aucun intérêt