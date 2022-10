Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, équipe de France... Où Zidane fera-t-il son retour ?

Publié le 27 octobre 2022 à 08h00

Arthur Montagne

Attendu depuis le 27 mai 2021, le retour de Zinedine Zidane se confirme. C'est en tout cas ce que l'ancien numéro 10 des Bleus a lui-même annoncé. Reste désormais où Zizou pourrait revenir. Les opportunités sont rares sur le marché, et Noël Le Graët préfère toujours poursuivre avec Didier Deschamps. Quel sera donc le prochain défi de Zidane ?

Depuis près d'un an et demi, Zinedine Zidane n'est plus sur un banc de touche. Néanmoins, l'attente ne devrait plus être longue puisque l'ancien numéro 10 des Bleus a lui-même annoncé qu'il serait bientôt de retour. « Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite », confiait-il ces derniers jours. Mais quelles sont les options pour l'ancien coach du Real Madrid ?

🚨 Annoncé ces derniers mois au #PSG ou en équipe de France, Zinedine #Zidane annonce ce lundi soir qu’il fera « bientôt » son retour sur un banc de toucheÀ lire sur @le10Sport ⬇️https://t.co/wnSbpI4mAw — Bernard Colas (@BernardCls) October 24, 2022

Quelles options pour Zidane ?

Pour Zinedine Zidane, les options intéressantes sont rares. Après avoir tout gagner avec le Real Madrid, le technicien français sera évidemment très sélectif. Longtemps présenté comme le grand rêve du Qatar, l'ancien numéro 10 des Bleus ne devrait pas rebondir au PSG où la place est bien occupée par Christophe Galtier qui a remplacé Mauricio Pochettino l'été dernier. Un retour au Real Madrid peut également être envisagé compte tenu de son lien fort avec Florentino Pérez, mais pour le moment, Carlo Ancelotti occupe parfaitement la fonction. Par conséquent, les deux options les plus probables sont la Juventus et l'équipe de France. Massimiliano Allegri est en grand danger compte tenu du début de saison catastrophique de la Vieille Dame, éliminée dès la phase de groupes de la Ligue des champions. Enfin, Zinedine Zidane semble prédestiné à prendre la succession de Didier Deschamps dont le contrat s'achève en fin d'année, après la Coupe du monde.

Le Graët privilégie Deschamps