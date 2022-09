Foot - Mercato - PSG

PSG : Entre Mbappé et Vinicius Jr, le Real Madrid a tranché

Publié le 26 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Depuis 2017, le Real Madrid a tenté à 3 reprises de recruter Kylian Mbappé. Et cela s’est à chaque fois soldé par un échec. Le dernier reste d’ailleurs grandement en travers de la gorge des Merengue qui pourraient bien prendre la décision de passer à autre chose. En effet, alors que l’occasion de recruter Mbappé pourrait se présenter à nouveau, le Real Madrid pourrait passer son tour. Explications.

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, l’histoire a été très compliquée jusqu’à présent. En 2017, le Français avait préféré le PSG aux Merengue. En 2021, le club de la capitale a refusé 200M€ pour le crack de Bondy. Et il y a quelques mois, Mbappé a de nouveau snobé le Real Madrid. En effet, le champion du monde a préféré prolonger au PSG. Un nouveau contrat qui a dernièrement fait énormément parler. En effet, Kylian Mbappé ne serait lié que jusqu’en 2024. Par conséquent, il pourrait partir libre dans deux ans, à moins qu’il ne soit transféré dès l’été prochain.

Le Real Madrid passe à autre chose

Pour le Real Madrid, l’occasion pourrait donc à nouveau se présenter pour Kylian Mbappé. Il pourrait ainsi y avoir une opportunité, mais encore faut-il que toutes les conditions soient réunies pour que l’opération réussisse. Si le joueur du PSG a laissé la porte ouverte aux Merengue dernièrement, la question est de savoir si le Real Madrid souhaite toujours recruter le Parisien. Alors que la déception a été immense pour la Casa Blanca, on pourrait bien être passé à autre chose en Espagne. En effet, selon les dernières informations de Mundo Deportivo , Kylian Mbappé ne serait plus une priorité pour le club de Florentino Pérez qui se concentrerait sur d’autres dossiers.

Vinicius Jr plutôt que Mbappé

Et si le Real Madrid passe à autre chose pour Kylian Mbappé, c’est aussi parce qu’ils ont désormais Vinicius Jr. Depuis plusieurs mois maintenant, le Brésilien impressionne, notamment aux côtés de Karim Benzema. Ainsi, alors que le Brésilien et le Français ont pour préférence de jouer à gauche, cela ne serait donc pas un problème si Kylian Mbappé ne venait pas. Au Real Madrid, on donnerait alors la priorité à Vinicius Jr.