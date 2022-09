Foot - Mercato - PSG

PSG : Entre le Barça et Paris, Messi joue la montre

Publié le 20 septembre 2022 à 20h45 par Thomas Bourseau

Lionel Messi dispose d’un contrat ne courant que jusqu’en juin 2023 au PSG bien qu’une option pour une saison supplémentaire soit incluse dans l’accord. Le FC Barcelone se préparerait au retour de la légende vivante du club culé à la prochaine intersaison. Ne souhaitant pas se pencher sur son avenir avant la fin du Mondial, Messi n’a pas de préférence pour le moment.

Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone depuis l’été 2021 et l’expiration de son contrat. Parti pour des raisons financières, le Barça ne pouvant pas renouveler son bail, Messi a signé au PSG où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023.

Le Barça et le PSG préparent leurs plans pour Messi

Cependant, le FC Barcelone n’a pas fait une croix sur Lionel Messi. Et ce n’est pas le président Joan Laporta qui affirmera le contraire. En effet, le patron du Barça n’a pas caché son « devoir » de rapatrier le numéro 30 du PSG au Camp Nou à l’avenir. D’après Fabrizio Romano, le FC Barcelone rêverait toujours d’un retour de Lionel Messi pour 2023 lorsque le comite de direction du PSG, emmené par Luis Campos, aurait la ferme intention de prolonger le contrat de Messi pour une, voire deux saisons supplémentaires.

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine des transferts de Messi et Neymar ? https://t.co/hxEEikARsD pic.twitter.com/V6NTJmpb8l — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Messi n’a pas de préférence pour le PSG ou le Barça