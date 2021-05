Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Doha et Pochettino, un divorce déjà acté ?

Publié le 26 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Pourtant arrivé il y a 6 mois et malgré avoir partiellement séduit en Ligue des champions, Mauricio Pochettino aurait entamé son crédit auprès des propriétaires du PSG en raison de son échec en Ligue 1.

Alors que le PSG était parvenu à remporter le championnat de France à chaque saison depuis l’arrivée des Qataris, excepté lors des exercices 2011/2012 et 2016/2017, Mauricio Pochettino n’est pas parvenu à conserver le titre de champion du Paris Saint-Germain en cette deuxième partie de saison. En effet, malgré un beau parcours en Ligue des champions, le PSG a cédé son trône en Ligue 1 au LOSC, sacré pour la première fois en dix ans, et cet échec ne passe pas en interne, pour Kylian Mbappé qui en a publiquement parlé avant même que le championnat ne soit terminé, et surtout du côté de Doha.

Un échec en Ligue 1 que Pochettino pourrait payer cher