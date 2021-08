Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme retour de flamme dans le feuilleton Pogba !

Publié le 5 août 2021 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG. Et malheureusement pour Leonardo, il devrait affronter un adversaire de taille sur ce dossier. Selon la presse italienne, la Juventus serait toujours sur les traces de Paul Pogba en vue d'un retour cet été.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec Manchester United, Paul Pogba pourrait ne plus faire long feu chez les Red Devils . S'il ne parvient pas à prolonger son numéro 6 très vite, Ole Gunnar Solskjaer pourrait se résoudre à le vendre cet été pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, plus que jamais en embuscade pour s'offrir les services de Paul Pogba cet été. Toutefois, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier et aurait encore la Juventus sur le dos.

La Juve toujours dans la danse pour Paul Pogba ?