Mercato - PSG : Enorme offre pour cette priorité de Luis Campos

Publié le 29 octobre 2022 à 09h45

Axel Cornic

L’avenir de Milan Skriniar se décide en ce moment. Le défenseur central, qui selon nos informations est la grande priorité du Paris Saint-Germain sur le mercato hivernal, est en fin de contrat et depuis quelques jours semble négocier une prolongation avec l’Inter. L’optimisme semble être de mise, même si les montants promis par le PSG semblent pour le moment inatteignables.

Luis Campos a décidé. S’il faut un défenseur au PSG ce sera Milan Skriniar et personne d’autre. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, une nouvelle offensive est en préparation pour le Slovaque, mais le danger se fait de plus en plus grand à entendre la presse italienne.

C’est parti pour la prolongation de Skriniar

Voilà quelques jours en effet que l’on parle avec insistance d’une prolongation de contrat de Milan Skriniar, dont les représentants auraient rencontré l’Inter au lendemain de la victoire face au Viktoria Plzen en Ligue des Champions (4-0). A Milan, on souhaiterait boucler ce dossier avant le début du mois de décembre.

L’Inter va travailler sur les bonus et les primes