Mercato - PSG : Enorme menace pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 26 septembre 2021 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Antonio Rüdiger susciterait l'intérêt du PSG. Et en plus du Real Madrid et du Bayern, la Juventus pourrait également jouer un sale tour au club parisien sur ce dossier.

Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, Antonio Rüdiger pourrait quitter Chelsea librement et gratuitement cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. Après avoir réalisé plusieurs coups XXL à 0€ lors du dernier mercato estival, Leonardo voudrait en faire de même avec le défenseur allemand. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier.

La Juventus également dans la danse pour Rüdiger ?