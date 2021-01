Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de froid pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 9 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

À en croire les dernières informations dévoilées par la presse espagnole, le PSG n’aurait pas amorcé les discussions avec Kylian Mbappé pour une prolongation de contrat, ce qui pourrait accélérer son départ l’été prochain.

Le 5 décembre dernier au micro de Canal + , Leonardo s’était montré plutôt optimiste sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG : « On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours », avait indiqué le directeur sportif du PSG, alors que le contrat de Mbappé court jusqu’en juin 2022. Et pourtant, la presse espagnole apporte des éléments contradictoires à ce sujet.

Toujours rien entre le PSG et Mbappé ?

Comme l’a annoncé El Chiringuito vendredi, Kylian Mbappé ne discuterait pas de la signature d’un nouveau contrat avec la direction du PSG. Ainsi, un départ dès l’été prochain pour ne pas partir libre en 2022 serait loin d’être exclu selon les médias espagnols. De bon augure pour le Real Madrid ?