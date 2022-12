Mercato : PSG, Real Madrid... Énorme chantier pour ce transfert à 120M€ ?

Pierrick Levallet

Jude Bellingham (19 ans) est l'un des joueurs les plus convoités sur le mercato en ce moment. Le prodige anglais est notamment ciblé par le PSG, mais aussi le Real Madrid. D'ailleurs, le club madrilène compterait se jeter sur la pépite du Borussia Dortmund malgré les nombreux dossiers qu'il a à géré, notamment avec quelques stars comme Luka Modric et Toni Kroos.

Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni... Le Real Madrid commence déjà à préparer l’avenir. Et le club madrilène voudrait ajouter un autre crack en la personne de Jude Bellingham. Le joueur de 19 ans aurait donné sa priorité à la formation madrilène d’après la presse espagnole, malgré l’intérêt du PSG et de Liverpool. Par ailleurs, le transfert de Jude Bellingham ne devrait être aucunement freiné par d’autres dossiers que la direction du Real Madrid doit boucler avant la fin de saison.

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour ce transfert à 120M€ https://t.co/9ZyMjBWkAU pic.twitter.com/MlI40yW7GQ — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Bellingham fixé prochainement pour son avenir ?

D’après les informations de MARCA , une éventuelle arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid ne serait pas dépendante de l’avenir de Toni Kroos et de Luka Modric. Le club madrilène verrait la signature du joueur de 19 ans comme stratégique pour l’avenir de l’équipe. Ainsi, le Real Madrid pourrait répéter la même histoire qu'avec Aurélien Tchouaméni, dont le transfert était acté avant le départ de Casemiro. D’ailleurs, les prochains mouvements dans ce dossier devraient être déterminants afin de faire la lumière sur l’avenir de Jude Bellingham. Pour le moment, le Real Madrid aurait l’avantage, mais rien n’est fait pour autant.

Modric, Kroos, Ceballos... Le Real Madrid a plusieurs dossiers sur la table

En attendant de boucler l’arrivée de Jude Bellingham, le Real Madrid devrait respecter les décisions de Luka Modric et de Toni Kroos. Que le Croate et l’Allemand aient décidé de prolonger ou de partir, le club madrilène devrait accepter leur choix. En revanche, l’avenir de Dani Ceballos sera une autre question à éclaircir. L’Espagnol n’a pas reçu d’offre de prolongation et le mois de janvier pourrait être décisif. À suivre...