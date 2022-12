Mercato - PSG : Un coup à la Tchouaméni en vue pour ce transfert à 120M€ ?

Pierrick Levallet

Convoité par de nombreux cadors européens, Jude Bellingham a l'embarras du choix pour son avenir. Le joueur de 19 ans serait notamment ciblé par le PSG et le Real Madrid. D'ailleurs, le club madrilène aurait l'intention de se jeter sur l'Anglais sans se soucier de l'avenir de Luka Modric et de Toni Kroos. Les deux stars merengue ne devraient pas être un frein dans ce dossier.

Brillant en club et en sélection, Jude Bellingham est l’un des joueurs les plus convoités du moment. Dans le viseur du PSG, de Liverpool ou encore du Real Madrid alors que son transfert est estimé à 120M€, le joueur de 19 ans a l’embarras du choix pour son avenir. Le club madrilène pousserait pour recruter le milieu de terrain du Borussia Dortmund. Et la direction merengue ne devrait pas être freinée par l’effectif actuel dans ce dossier.

Le transfert de Bellingham au Real Madrid dépendant de Modric et Kroos ?

D’après les informations de MARCA , le transfert de Jude Bellingham ne serait pas vraiment conditionné à l’avenir de Luka Modric et de Toni Kroos. L’international anglais serait compris d’une stratégie d’avenir, que le Croate et l’Allemand soient toujours ou non au Real Madrid.

Avec Bellingham, le Real Madrid pourrait faire le même coup qu’avec Tchouaméni

Le club madrilène pourrait ainsi répéter la même histoire qu’avec Aurélien Tchouaméni, qui avait été recruté avant que Casemiro ne soit transféré l'été dernier. Le PSG est prévenu, le Real Madrid ne devrait pas attendre le départ de ses deux autres stars pour se jeter sur Jude Bellingham. À suivre...